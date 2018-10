Ravetti: “Importanti investimenti per il Piemonte e l’Alessandrino”

Acqui Terme. “La Commissione Bilancio del Consiglio regionale ha dato parere favorevole alla delibera che prevede la realizzazione di nuovi investimenti destinati agli enti locali, a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020. Le linee di intervento individuate sono così ripartite: 3.000.000 di euro per interventi di ripristino ambientale, 64.030.000 per interventi di messa in sicurezza del territorio, 4.000.000 di euro per interventi di edilizia scolastica, 12.000.000 di euro per interventi in ambito culturale turistico, per un totale di 83.030.000 di euro” ha spiegato il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti.

“Si tratta di investimenti importanti – ha proseguito il Presidente Ravetti – che denotano l’impegno della Giunta Chiamparino a favore del territorio piemontese. In un momento in cui il Governo gialloverde sta tagliando le risorse agli Enti locali (i fondi per le periferie rappresentano un chiaro esempio) noi investiamo sui Comuni del Piemonte. A questo stanziamento si aggiungono i fondi CIPE di 40 milioni per opere inerenti il dissesto idrogeologico e di 35 milioni per opere inerenti la viabilità”.

“Le erogazioni che ricadono sulla Provincia di Alessandria – ha concluso Ravetti – riguardano, in particolare, interventi di messa in sicurezza del territorio (strade, edifici municipali, cimiteri, illuminazione pubblica…) e di difesa dell’assetto idrogeologico per un totale di 9.802.951 di euro. All’interno del fondo dedicato a tali azioni si segnala uno stanziamento di 420.000 euro, destinato al progetto del Comune di Alessandria, in collaborazione con il Comune di Solero, riguardante i percorsi ciclabili. Sono, inoltre, previsti finanziamenti pari a 500.000 euro per la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici scolastici”.