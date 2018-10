Acqui Terme. Sarà numerosa la delegazione alessandrina che prenderà parte al Villaggio Coldiretti in programma al Circo Massimo dalle ore 9 di venerdì 5 a domenica 7 ottobre.

Disposto su 80mila metri quadrati, l’appuntamento è a Roma dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse regioni per far conoscere il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione Made in Italy. La presenza alessandrina costituirà una parte della delegazione di Coldiretti Piemonte che sarà al Villaggio con oltre 1500 presenze per vivere assieme al Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco e al Direttore provinciale Roberto Rampazzo un’occasione unica tra le aziende agricole di Campagna Amica ed i loro prodotti, a tavola con gli agrichef, nelle fattorie didattiche e con tante attività anche dedicate ai più piccoli.

Ci sarà una vera e propria Arca di Noè dove scoprire gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica che presenterà la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia con diversi prodotti provenienti dal Piemonte.