Partecipato e commovente raduno provinciale bersaglieri a Dogliani

Si è svolto a Dogliani domenica 16 settembre il Raduno dei Bersaglieri della Provincia di Cuneo che, alla presenza di 20 labari Associativi in rappresentanza della Regione Piemonte e Regione Liguria, delle Province di Cuneo, Alessandria e Verbano – Cusio – Ossola, le Sezioni di Alba, Bra, Cuneo, Dogliani, Mondovì, Racconigi, Saluzzo, Savigliano, Carrù, Alessandria, Torino, Savona, Cairo Montenotte, Chivasso e Pattuglia Ciclisti di Ciriè, ha animato tutta la cittadina. La Sezione locale intitolata “S.T. Terenzio Cappa” ha celebrato in questo modo il 47° anno di fondazione. Una marea di fanti piumati hanno sfilato per le vie cittadine, tra questi numerosi i bersaglieri della valle Bormida cuneese di Millesimo e dell’Alta Langa capeggiati dal sindaco di Bosia cav. Ettore Secco, insieme alla Banda di Dogliani “il Risveglio”, alla Fanfara Bersaglieri “Roberto Lavezzeri” di Asti, alle Crocerossine del Comitato di Mondovì e Bra, alla pattuglia ciclisti dei Bersaglieri di Ciriè e le Associazioni d’Arma di Alpini e Carabinieri, la Protezione Civile ed i Volontari del Soccorso di Dogliani.

La sfilata è terminata davanti al monumento ai Caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale, con gli onori. Sono intervenuti il presidente della Sezione locale Claudio Porro, il sindaco Franco Paruzzo, il presidente regionale ANB Guido Galavotti, il presidente provinciale ANB Ermes Previato, il consigliere nazionale Pietro Nolli, l’on. Monica Ciaburro, i senatori Marco Perosino e Mino Taricco, il maresciallo Annabella Angelone vice comandante della Stazione Carabinieri di Dogliani e numerosi Sindaci dei paesi limitrofi. Presente il signor Franco Donadeo pronipote del 1° bersagliere “Giuseppe Silvestro Vayra”. La cerimonia è proseguita con la santa messa in Duomo, dove la celebrazione è stata animata dalla Fanfara, e si è conclusa con la donazione al parroco don Luigino Galleano del quadro raffigurante la Madonna del Cammino, Patrona del Corpo dei Bersaglieri. Al termine l’incontro conviviale presso la sala polifunzionale, nel corso del quale sono stati premiati il sindaco di Dogliani e la BAM, rappresentata dal direttore Gaetano D’Angelo con una targa in ricordo del Raduno. A conclusione della giornata in piazza Carlo Alberto, la Fanfara Bersaglieri di Asti diretta dal bersagliere maestro Giancarlo Maccario ha tenuto un bellissimo concerto che è stato molto gradito dai numerosi spettatori presenti.