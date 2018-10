Calcio Coppa Liguria: Criscuolo ancora super, la Campese riprende il S.Cipriano

Campese 1 – S.Cipriano 1

Campese ancora imbattuta nel girone B della Coppa Liguria di Prima Categoria. I ‘draghi’, dopo la vittoria ottenuta nella prima gara del girone sul campo del Multedo per 2-1, hanno pareggiato 1-1 in casa la sfia con il San Cipriano. Sotto di un gol per la rete siglata al 48° da Falsini su assist di Lipani, i valligiani pareggiano un minuto dopo col solito Criscuolo, che elude con astuzia la trappola del fuorigioco e si invola a battere Satta. Da segnalare, nel primo tempo, al 20°, una traversa colta ancora da Criscuolo su punizione.

Formazione Campese: P.Piovesan, Pirlo, Merlo, Dav.Marchelli, R.Marchelli, Die.Marchelli, Codreanu, Fonseca, Criscuolo, Oliveri, Tall. All.: Biato.