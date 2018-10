“Il Beigua dei Borghi e dei sapori”

Sassello. Si è svolto il 26 ottobre, all’Hotel Pian del Sole, il terzo workshop interregionale del progetto ViviMed realizzato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia marittimo e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

Il progetto vede impegnati l’Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro (ASPAL – capofila di progetto), Regione Toscana, Lucense, il dipartimento di architettura dell’Università di Firenze, l’Agenzia del Turismo della Corsica e le associazioni ambientaliste Legambiente e FNE-PACA, in un processo di animazione territoriale per stimolare la co-progettazione e elaborare un nuovo modello di governance eco-turistica nelle aree interne mediterranee capace di favorire la nascita di offerte turistiche integrate, innovative, esperienziali e, ovviamente, sostenibili.

L’incontro è stato l’occasione per illustrare lo stato dell’arte di quanto realizzato nel comprensorio del Beigua, presentare i primi prototipi delle nuove offerte turistiche ideate durante i Living Lab, metterle a confronto con quanto sta avvenendo nelle altre Regioni e sottoporle al vaglio di esperti del turismo e tour operator.

Al workshop presenti anche l’Assessore regionale al Turismo Berrino, l’Assessore regionale ai Parchi Mai e tour operator specializzati in ecoturismo.