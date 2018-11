Calcio, recuperi in Liguria: Sassello e Rocchettese sconfitte a sorpresa

Si sono giocati ieri, 1 novembre, su terreni spesso al limite della praticabilità, i recuperi delle gare del girone B di Seconda Categoria Liguria.

Non sono mancate le sorprese, con Sassello sconfitto 2-1 sul campo del fanalino di coda Santa Cecilia, e la Rocchettese che ha ceduto 1-0 in casa al Priamar (altra squadra di coda). vittoria invece per l’Olimpia Carcarese, 3-1 sul campo del Murialdo, mentre non ha giocato il Dego, che osservava un turno di riposo.

CLASSIFICA: Sassello 12, Vadese e Nolese 10, Millesimo e Ol.Carcarese 9, Cengio e Mallare 7, Dego, Rocchettese, Murialdo e Calizzano 4, Priamar 3, Santa Cecilia 3.