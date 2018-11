“Via Francigena” patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco

Acqui Terme. È stato deliberato, su proposta dell’assessora Antonella Parigi, lo schema di protocollo di intesa per la prosecuzione del percorso di candidatura per l’iscrizione della Via Francigena italiana nella lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Il testo verrà sottoscritto prossimamente dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e dalle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Lazio.