Calcio 1ª categoria Liguria: Altarese, successo vitale nel recupero

Borghetto 0 – Altarese 1

Importante successo nel recupero di giovedì sera, 15 novembre, per l’Altarese che centra i tre punti e la prima vittoria stagionale battendo il Borghetto per 1-0 e scavalcandolo in classifica salendo a sei punti e abbandonando l’ultimo posto.

Il Borghetto parte meglio nel primo tempo e crea due nitide occasioni da gol la prima con Vigliercio e la seconda con Desiato ma in entrambi i casi Briano dice di no. Da lì l’Altarese controlla il match e potrebbe passare in vantaggio con Rovere ma il suo tiro esce di poco.

La rete partita arriva all’81° con Brahi. L’Altarese gestisce poi la gara fino alla fine.

Formazione e pagelle Altarese: Briano 6.5, Marsio 6.5, Ndiaye 6.5, Bozzo 6.5, Grosso 6.5, R. Saino 6.5, Rovere 6.5, Gelsomino 6 (85° Diop s.v), Pansera 6, F. Saino 6, Brahi 7.