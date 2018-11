Cortemilia: domencia 25 novembre la tradizionale fiera di Santa Caterina

Cortemilia. In paese è tutto pronto per la tradizionale “Fiera autunnale di Santa Caterina”, in programma domenica 25 novembre, dalle prime luci dell’alba fino a sera. Un appuntamento che ogni anno attira, nella capitale della nocciola “Tonda e Gentile di Langa”, tanta gente provenienti dai paesi limitrofi e dalla vicina Liguria.

La fiera, è organizzata dal Comune di Cortemilia, in collaborazione con l’ETM Pro Loco e l’Associazione commercianti. Questa edizione propone nelle vie del borgo di San Pantaleo (oltre Bormida arrivando da Acqui) la degustazione di farinata, vin brulè, cioccolata calda, caldarroste e torta di nocciole con lo zabaione. Sotto i portici e in via Dante Alighieri, nel borgo di San Michele (il primo arrivando da Acqui), si troveranno prodotti artigianali a tema natalizio. Nei bar e nei ristoranti saranno serviti i piatti della tradizione locale (ceci, costine, trippa e…). Alle ore 16, in piazza Oscar Molinari, concerto del coro Singtonia.

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0173 81027 o visitare il sito internet www.comunecortemilia.it.