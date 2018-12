Nuova avventura per due grandi ex del calcio acquese. L’immarcescibile portiere Gianluca Binello, classe di ferro 1976, ha raggiunto un accordo con lo Speranza Savona, in 1ª Categoria. Il sempre prolifico bomber Pierino Daddi, invece, all’età di 40 anni, dopo aver realizzato con la Loanesi 9 reti nella prima parte del campionato, passa ora al servizio del Ventimiglia calcio, in Eccellenza.