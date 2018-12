Calcio 2ª categoria Liguria recupero: Bolzanetese batte Masone

Bolzanetese 2 – Masone 0

Si è concluso col risultato di 2-0 per i padroni di casa il recupero fra Bolzanetese e Masone, giocato in settimana. Molte le polemiche da parte del Masone per i due rigori concessi e realizzati dalla Bolzanetese, che hanno deciso la partita: il primo al 69° trasformato da Zangla, il secondo al 90° realizzato da Pascale. Ai valligiani è stato negato un rigore al 55° quando il portiere di casa Giuli ha travolto in uscita Luca Pastorino che ne aveva anticipato l’intervento.