Cairo M.tte. Il 15 novembre scorso, durante il “Salone dell’Orientamento” di Genova, alla presenza del Dirigente del Settore Istruzione e Diritto allo Studio della Regione Liguria Michele Scarrone e dei vertici dell’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) il corso “Manutenzione ed assistenza tecnica” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” è stato premiato per la vittoria nel concorso nazionale 2017-2018 “Progetti Digitali – IeFP “ promosso da AICA con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione di progetti digitali sulle esperienze maturate nel sistema duale

Gli studenti cairesi hanno ottenuto la vittoria per aver realizzato e assemblato, nel nuovo Laboratorio Auto del plesso di via Allende, i componenti del “Go Kart”, che è stato collaudato con successo sulla pista di Pontinvrea: un’ulteriore occasione in cui gli allievi del corso hanno potuto mettere a frutto le competenze acquisite in azienda durante l’attività di alternanza e quelle apprese tra i banchi di scuola.

Il risultato ottenuto, dice il prof. Berta, collaboratore del Dirigente Scolastico, avalla quanto emerso dai dati pubblicati dalla Fondazione Agnelli, che indica l’indirizzo professionale di Cairo Montenotte al primo posto provinciale nell’occupazione lavorativa dopo il diploma, confermando la qualità dell’offerta formativa e la costante ricerca innovativa nella metodologia di insegnamento proposta agli studenti.

Un risultato che conferma la fiducia che le famiglie ripongono verso l’indirizzo professionale della scuola cairese, considerata come una passerella privilegiata di accesso al mondo del lavoro specialmente per quelle professioni (montatori meccanici, saldatori, frigoristi, elettricisti, manutentori, idraulici) molto ricercate dalla media e piccola industria e dall’artigianato.