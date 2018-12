Approvata la Ripartizione della pianta organica degli operai forestali

Acqui Terme. 471 unità totali, di cui 237 a tempo indeterminato e 198 a tempo determinato: questi i numeri deliberati quest’oggi dalla Giunta e che ripartiscono l’organico degli operai forestali in servizio presso la Regione Piemonte.

Era dal 2010 che la Regione Piemonte non provvedeva all’assunzione di nuovi operai forestali, e pertanto alla sostituzione del personale che, a vario titolo, aveva cessato il servizio.

Nel corso di quest’anno, tramite apposito bando, la Regione ha avviato e concluso le procedure per l’assunzione di 18 operai a tempo determinato, ossia i cosiddetti “stagionali” che hanno il compito di rafforzare il lavoro delle squadre nel periodo estivo.

Con il provvedimento odierno sarà possibile, nel 2019, prevedere l’assunzione di 20 unità a tempo indeterminato attraverso l’attivazione di una specifica selezione pubblica, con riserva del 50% dei posti per gli operai a tempo determinato. Inoltre, è prevista l’attivazione di una nuova procedura di selezione per le figure a tempo determinato che dovessero superare la prova per la stabilizzazione.