Cortemilia, i vincitori del concorso “Il più buono e bel dolce di Natale alla nocciola”

Cortemilia. Lo scorso fine settimana si è svolto il concorso “Il più buono e bel dolce di Natale alla nocciola”. La partecipazione al concorso era gratuita ed aperta a tutti i cittadini di Cortemilia e non. Il tema era il Natale. Ingredienti base la nocciola Piemonte. Una trentina i dolci in gara portati da cortemiliesi e non (Castino, Ceretto Langhe, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Saliceto, Vesime e Acqui Terme).

A valutare una qualificata giuria, tra cui c’era l’attore albese Paolo Tibaldi, segretario, la dott.ssa Carla Bue, segretario comunale di Cortemilia e dirigente dell’Unione Montana “Alta Langa”, che hanno tenuto conto nella valutazione della presentazione, della consistenza, del sapore e della nocciolosità. La premiazione è avvenuta in occasione della Festa Aspettando il Natale, nel pomeriggio di domenica 16 dicembre, nei locali dell’ex convento francescano e non in piazza Molinari a seguito del freddo rigido e di alcuni fiocchi di neve, nell’ambito del concerto della “Band coro e fiati della Scuola Civica Musicale.

Il 1º premio, 277 punti, è andato a Ket Shtini, albanese di Durazzo che da 4 anni abitata a Cortemilia, che ha vinto la Planetaria dal valore di 280 euro; il 2º premio, 273, a Federico Destefanis di Cortemilia, che ha vinto un abbonamento annuale alla rivista “La cucina italiana”; il 3º premio, 253, a Massimo Coppola di Acqui Terme, un raffinato piatto per dolci. Quindi la premiazione del concorso “Il Natale che vorrei” concorso per gli alunni delle scuole di Cortemilia che ha visto vincere il 1º premio la Scuola dell’Infanzia di Cortemilia (2 sezioni) Levice e Pezzolo Valle Uzzone.

G.S.

Ulteriori particolari su L’Ancora n.48/2018 in edicola da giovedì 20 dicembre.