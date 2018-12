Ovada. Alle ore 10 di martedì 18 dicembre, la Polizia Strada­le comincia i festeggiamenti per i qua­rant’anni di perma­nenza sul territorio ovadese ed autostradale.

Per l’occasione in piazza Mat­teotti ed in piazza Garibaldi “mostra a cielo aperto”. Si po­tranno ammirare i mezzi stori­ci utilizzati dalla Polstrada, tra cui la Lamborghini Huracàn, in­serita nel parco macchine in dotazione a Roma e Bologna.

In via San Paolo e via Cairoli le vetrine dei negozi esporranno divise storiche e cimeli del re­cente passato.

Alle ore 10,15 il saluto del diri­gente del compartimento di Polizia Stradale Piemonte e Valle d’Aosta, dott.ssa Maria Dolores Rucci. Interventi tra gli altri del Questore di Alessan­dria Michele Morelli. Alle ore 11, presso la Parrocchia, San­ta Messa officiata dal Vescovo diocesano, mons. Luigi Testo­re.

Alle ore 12 cerimonia a Palaz­zo Delfino e premiazione degli agenti Antonio Fiore e Marco Gastaldo, i due coraggiosi soc­corritori degli automobilisti fer­mi sull’orlo del precipizio, pochi secondi dopo il crollo del ponte Morandi di Genova il 14 ago­sto.

A seguire, rinfresco presso il Comune.