La Società Pallonistica Alta Langa ha festeggiato una grande stagione

Torre Bormida. La società Pallonistica Alta Langa 1997 di San Benedetto Belbo, ha festeggiato una grandissima stagione 2018, nella serata di venerdì 14 dicembre, al ristorante Nuovo Secolo di Torre Bormida. Oltre alla finalissima con la Subalcuneo nel campionato nazionale di Pallapugno serie A, al termine di una grande stagione, così come è stata la precedente, dove il capitano il bravo Davide Dutto e i suoi compagni si sono distinti e si sono arresi a Federico Raviola e c. che li ha superati nei due incontri, rocambolescamente a San Benedetto e nettamente a Cuneo, sono arrivate le vittorie con la squadra juniores nel campionato nazionale, in coppa Italia e nel meeting in Liguria. La società è presieduta dall’avv. Emanuele Sottimano (consigliere federale), coadiuvato da un gruppo di appassionati e competenti soci, che uniscono entusiasmo e concretezza della gente dell’Alta Langa.

Un grande applauso ha salutato l’arrivo di Davide Dutto, 23 anni, da anni capitano della squadra di serie A dell’Alta Langa, la spalla Davide Arnaudo 25 anni, e dei forti e affiatati terzini Davide Iberto 26 anni e Daniele Panuello 39 anni e del 5º giocatore Mattia Dalocchio 21 anni e del direttore tecnico Gianni Costa, concreto, un dolce burbero, ma sempre molto umano e gran motivatore. Presente Alessandro Re che sostituirà Davide Arnaudo come spalla nel 2019.

La società Alta Langa 1997, grazie a lungimiranza e programmazione, e a i suoi sponsor Cliniche dentistiche dottor Tealdo, Siscom, Scotta e ristorante Nuovo Secolo è oggi una delle società più ambite dagli atleti.

