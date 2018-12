Ovada. La situazione finanzia­ria della Saamo, da anni in cri­si di liquidità, rinfocola le pole­miche in città ed in zona.

Recentemente l’azienda del trasporto su gomma da poco tarsferitasi dalla Rebba in Stra­da Roccagrimalda, cui fanno capo i Comuni della zona di Ovada, ha pagato solo metà dell’ultimo stipendio ai suoi ventitre dipendenti.

Il consigliere regionale penta­stellato Paolo Mighetti, giorni fa, ha “interrogato” in modo ur­gente il Consiglio Regionale del Piemonte sull’incresciosa vicenda, a fronte della giustifi­cazione che il mancato stipen­dio totale era da addebitare al ritardo dei trasferimenti dell’Agenzia regionale della mobilità per il contributo chilo­metrico.

Ed ora è arrivata la risposta dell’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco, che evidenzia come il dovuto sia stato comunque versato, in ottemperanza all’obbligo che stabilisce il limite di 90 giorni di tempo per semestre.

I fondi provenienti da Torino non finiscono però direttamen­te alla Saamo ma alla Scat, la società provinciale del traspor­to pubblico su gomma, di cui anche l’azienda ovadese fa parte.