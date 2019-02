Domenica 17 febbraio al Movicentro di Acqui, “Orientiamoci”

Acqui Terme. Il progetto si chiama “Orientiamoci” ed ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi delle scuole superiori a scegliere bene il corso universitario. L’appuntamento è per domenica 17 febbraio al Movicentro di via Alessandria. Dalle 9.30 alle 17.30. All’interno dello spazio saranno disponibili, per chiunque fosse interessato, 16 stand informativi con 27 ex studenti ora laureati e felici di poter raccontare le loro esperienze universitarie nei diversi campi del sapere offrendo allo stesso tempo una corretta informazione in merito a programma didattico, organizzazione di corsi ed esami, sbocchi lavorativi e molto altri aspetti di cui si viene a conoscenza solo una volta intrapreso un percorso di studio.

Durante la giornata si terranno, inoltre, 4 diverse presentazioni multimediali dedicate a temi specifici: si comincerà alle 11 con “Il mondo del Design”, poi “Ingegneria, prendila con filosofia” alle 12.30, “Il mondo del Fashion Design” alle 14.00 e infine “Trova il tuo metodo di studio” alle 15.30. Il progetto ORIENTIAMOCI è un’attività culturale proposta dall’Associazione Bimbinfesta, presieduta da Sonia Grasso e ideata dalla dott.ssa Nicole Alice Masieri, responsabile del progetto. Un’iniziativa, la cui partecipazione è completamente gratuita, rivolta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di Acqui Terme e Comuni vicini per favorire la diffusione di informazioni ed esperienze utili a fare la scelta di studio più adatta per chi presto entrerà a far parte del mondo universitario.

Gi. Gal.