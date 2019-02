Lachera a Rocca Grimalda: divieti di sosta e transito

Rocca Grimalda. Poiché nei giorni 23 e 24 febbraio nel centro storico di Rocca Grimalda si svolgerà la manifestazione “Carnevale e Lachera 2019”, il Comune ha stabilito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli per le aree di viale Ugalia, piazza Matteotti, piazza sen.Borgastta, giardini Paravidino, piazza Vittorio Veneto, via Cesare Battisti, via Paravidino, via Parasio, via Gramsci, piazza 2 Agosto, dalle 8 alle 18 del 24 febbraio

Sono riservati parcheggi per disabili in viale Ugalia lato Castello.

Viene inoltre fatto divieto di transito ai veicoli nelle stesse aree per il giorno 24, con la sospensione temporanea di tutti i permessi. Il divieto sarà prolungato anche la mattina di lunedì 25, dalle ore 7 fino al termine della pulizia strade.

Sono esclusi i disabili residenti in Centro Storico, i mezzi dell’Amministrazione comunale e della Polizia Locale, quelli delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, le Ambulanze della Croce Verde e i mezzi di Asl e Guardia Medica, i medici di base che esercitano nel Comune, i farmacisti, gli operatori sanitari della Casa di Riposo e i ministri del culto nell’esercizio delle loro funzioni.