A Masone, mostra fotografica “I luoghi simbolo delle Marche”

Masone. La Regione Marche, terra di Monti, Colline, Mare e Borghi Medievali raccontata da chi la vive, da chi l’ha vissuta e da chi la porta nel cuore.

The Marche Experience presenta a Masone, presso il museo Andrea Tubino, dal 30 marzo al 19 maggio, la prima mostra fotografica del 2019 dedicandola ai Luoghi più Significativi della Regione.

Una raccolta fotografica accuratamente selezionata da Fabio Mariani (Direttore Mostre FIAF), Francesco Russo (Fotografo e Delegato FIAF), Emanuele Zallocco (Fondatore The Marche Experience), Patrizio Paialunga (Amministratore e Responsabile Mostre The Marche Experience).

Una mostra avvolgente fatta di immagini che parlano di storia, cultura e bellezza, ma soprattutto di quotidianità: l’ambiente in cui il paesaggio che circonda l’uomo gioca un ruolo fondamentale, in quanto parte integrante dello scorrere del tempo di chi vive il luogo.

I borghi stessi, sulle colline, con vedute che spaziano dalle vette dei Sibillini al Mare, sembrano esser stati posizionati di proposito in luoghi in cui non ci si può mai dimenticare di ciò che circonda l’essere umano.

Ed è, forse, grazie a questa quotidianità che le Marche si sono arricchite di piccoli e grandi artisti che, in qualche modo, si sono lasciati influenzare da ciò che avevano e hanno intorno.

Gli stessi Autori, partecipanti alla mostra, quasi quotidianamente, dedicano parte del proprio tempo alla passione per la fotografia lasciandosi ispirare da un territorio così generoso.

Nella mostra saranno esposte 50 Fotografie di 42 Autori, professionisti e non, di altissimo spessore che cercheranno di raccontare brevemente le Marche.

L’inaugurazione della mostra sarà sabato 30 marzo alle ore 17.