Ovada. Ci sarà anche un torneo di “Calciobalilla umano” a vivacizzare la prossima edizione di Expolandia Ovada 2019, manifestazione fieristica delle imprese di eccellenza del Basso Piemonte e della Liguria d’entroterra che si svolgerà ad Ovada in Piazza Martiri della Benedicta dal 10 al 12 maggio. Il torneo dovrebbe svolgersi in piazza Bausone, diviso in due giornate.