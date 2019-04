Vitalizi consiglieri regionali, M5S Liguria: “i privilegi della vecchia politica hanno le ore contate”

Cairo Montenotte. “La battaglia del MoVimento 5 Stelle contro i vitalizi va avanti e siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto, stiamo facendo e ancora faremo perché i privilegi della vecchia politica siano relegati una volta per tutte in soffitta. La casta ha davvero le ore contate”, hanno dichiarato i portavoce del M5S in Regione Liguria all’indomani dell’annuncio del Ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Nella sua nota stampa, infatti, il Ministro ha comunicato “il raggiungimento dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni: tagliamo i vitalizi anche ai consiglieri regionali. È un risultato storico del Governo del cambiamento. Cade l’ultimo baluardo dei privilegi, finalmente riavviciniamo le istituzioni ai cittadini con una riforma che cancellerà per sempre i vitalizi dei consiglieri regionali e consentirà di risparmiare 150 milioni di euro in 5 anni”.

“Ridurre i costi della politica è una battaglia che, in Regione Liguria, il M5S ha portato avanti fin dalla prima ora, senza mai abbassare la guardia, e a fine 2018 abbiamo finalmente portato a casa il risultato, che va nel solco tracciato dal Governo, grazie al cui intervento potremo risparmiare fino a mezzo milione all’anno, proprio la cifra che contavamo di far risparmiare ai cittadini liguri con la nostra prima proposta di legge sul taglio dei vitalizi, che poi abbiamo dovuto ridimensionare a causa dell’intervento delle altre forze politiche contrarie, e ci siamo temporaneamente accontentati di un risparmio (già legge) di 350.000 €, che in Aula siamo riusciti a far destinare al socio-sanitario e alle emergenze ambientali. Adesso la Regione dovrà finalmente seguire le indicazioni del Governo che riporteranno un po’ di giustizia sociale in più e consentiranno ai liguri di risparmiare denaro anziché destinarlo ai ricchi vitalizi”, hanno aggiunto i portavoce, plaudendo al risultato storico raggiunto dal Governo del cambiamento grazie al Ministro Fraccaro e a tutti i parlamentari del M5S.