Volley giovanile: il 2º “Torneo di Primavera” a Cairo, Dego e Carcare

Si disputerà sabato 20 aprile la seconda edizione del “Torneo di Primavera” di volley, organizzato dalla New Volley Valbormida e dalla Pallavolo Carcare. In gara 14 squadre in tre categorie: Under 13, Under 16 femminile e Under 14 maschile. Cairo Montenotte e Dego ospiteranno le categorie femminili mentre Carcare ospiterà le sei squadre Under 14 maschili.

Il torneo si avvale del patrocinio dei comuni di Cairo Montenotte, Dego e Carcare e del Comitato territoriale Fipav Liguria di Ponente e vedrà al via circa 170 atleti.

Nella Under 13 femminile, in gara Pallavolo Carcare, New Volley Valbormida, New Volley Carmagnola e Celle-Varazze.

Nella Under 16 femminile, si confronteranno Pallavolo Carcare, Pallavolo Sabazia, New Volley Carmagnola e Iplom Vallescrivia

Nella Under 14 maschile, invece, due gironi da 3 squadre ciascuno: nel gruppo A, Carcare Rossa, Pallavolo La Bollente e Colombo Genova; nel gruppo B, Carcare Bianca, Vbc Mondovì, Volley Team Finale.

Le gare avranno inizio alle 9,15.

Le finali si giocheranno nel pomeriggio al Palasport di Carcare, cominciando alle ore 14. Conclusione e premiazione previste intorno alle ore 17,30 circa. La consegna dei premi avverrà al Palasport di Cairo Montenotte.