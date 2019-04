25enne di Sassello muore improvvisamente in albergo

Una ragazza di 25 anni di Sassello, Orsetta Grandis, è morta, stroncata da un improvviso malore, mentre si trovava con il fidanzato in un albergo di Casei Gerola (Pavia), in Oltrepò Pavese, dove i due erano in vacanza.

Proprio il fidanzato è stato il primo a lanciare l’allarme, avendo visto la fidanzata sentirsi male, quando erano circa le 3 di notte. Pronto l’intervento del 118, ma i medici non sono riusciti a salvare la giovane. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri di Voghera. La Procura di Pavia ha disposto l’effettuazione dell’autopsia per chiarire le cause del decesso. La scomparsa di Orsetta Grandis ha destato commozione anche nell’Acquese, dove la giovane aveva molti conoscenti e amici, e nel mondo sportivo. La ragazza infatti era fisioterapista per la scuola calcio del Genoa.