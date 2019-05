Cossano Belbo, il Gruppo Fidas al raduno nazionale di Matera

Cossano Belbo. Anche al raduno nazionale Fidas 2019 il Gruppo Fidas di Cossano Belbo ha voluto presenziare con il presidente Gianni Baldi accompagnato dal sindaco dott. Mauro Noè. Grazie alla brillante organizzazione del presidente Fidas di Canelli Mauro Ferro la delegazione piemontese è giunta all’evento di Matera in grande numero. La sfilata snodatasi tra le strade delle cittadina materana, a ridosso dei bellissimi sassi, ha visto un imponente partecipazione da tutta l’Italia, con un corteo lunghissimo che ha raggiunto piazza Vittorio Veneto accolto dal presidente nazionale della Fidas e dall’Arcivescovo di Matera nonché dalle Autorità locali.

Come già successo a Napoli e Gorizia accanto agli striscioni di Cossano Belbo e Canelli, ha sfilato la mascotte Cucciolo debitamente agghindato con la pettorina Fidas. La trasferta è servita anche per visitare la bellissima ed unica Matera, capitale europea della cultura 2019, ma anche altre importanti località vicine quali Altamura, Alberobello, Locorotondo, Trani, Gravina in Puglia e la stessa Bari. Appuntamento il prossimo anno ad Aosta per il raduno nazionale 2020.