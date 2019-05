Il saggista ovadese Anta e la nuova pubblicazione sul filosofo Bentham

Ovada. Nel 1789, un secolo dopo la gloriosa Rivoluzione inglese e lo stesso anno in cui si avviò quella francese, il grande filosofo utilitarista inglese Jeremy Bentham (1748-1832) pubblicò la prima edizione di An introduction to the principles of morals and legislation (Una introduzione ai principi della morale e della legislazione).

Il filosofo, nella sua monumentale ed articolata opera, cercò di incapsulare i bisogni di riforma in ambito giuridico provenienti dall’Inghilterra e dal resto d’Europa. Bentham elaborò così una scienza morale che avrebbe permesso al legislatore (il sovrano) di operare le sue scelte in base a calcoli esterni razionali, piuttosto che ai suoi capricci arbitrari derivanti dalla legge consuetudinaria per garantire la massima felicità ai propri sudditi.

Secondo il filosofo infatti, la legge naturale non era più riconducibile alla ragione; l’utilità era il principio guida per ispirare una nuova scienza legislativa razionale che fosse realmente comprensibile e non oppressiva.

In questo modo, Benthm portò a compimento una sorta di rivoluzione copernicana del diritto, iniziata alcuni decenni prima con Claude-Adrien Helvétius e Cesare Beccaria (per citare solo due nomi), cercando di estirpare pregiudizi e superstizioni dalla scienza legale.

Nella sua nuova pubblicazione in inglese, appena edita (Aracne, Roma, pp. 416), il saggista ovadese Anta Claudio Giulio introduce, attraverso alcuni corposi paragrafi, l’opera benthamiana, contestualizzandola dal punto di vista storico-filosofico e ricostruendone il dibattito che ha suscitato per oltre due secoli.