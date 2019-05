Acqui Terme. Domenica 19 maggio, a Mombarone, si terrà il 3° “Torneo interforze di calcio a 5”.

Parteciperanno le squadre di: Carabinieri, Polizia di stato, Enel, Ferrovie dello stato, Sanità privata acquese, Croce Bianca, Vigili del fuoco, Trenitalia, Croce Rossa, Polizia penitenziaria, CME Liguria e Rfi Asti.

L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione onlus “Stand By Me” di Acqui per contribuire all’acquisto di un’automedica. Per maggiori informazioni: www.standbymeacqui.it