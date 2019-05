Nel comprensorio del Beigua Geopark si festeggia la Giornata Internazionale dei Musei

Musei come piattaforme culturali che attraverso il racconto della storia e delle tradizioni dei luoghi stimolano la creatività, l’innovazione e la partecipazione alla comunità e allo sviluppo economico e sociale del territorio: è questo il tema trainante della Giornata Internazionale dei Musei, promossa da ICOM – International Council of Museum, che si celebrerà in tutto il mondo sabato 18 maggio 2019.

Quest’anno il Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark ha scelto di condividere l’evento insieme ai piccoli musei del comprensorio, a sottolineare lo stretto rapporto tra la tutela della biodiversità e la conservazione della memoria di una comunità che ancora oggi mantiene salde le radici nel passato più o meno recente che ne ha costruito l’identità.

Per il visitatore sarà l’occasione per scoprire o riscoprire il territorio da un punto di vista diverso, magari abbinando più di una visita nella stessa giornata, per approfondire la storia e scoprire curiosità sorprendenti.

Ecco il programma, di borgo in borgo: