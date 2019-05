Per quanto non ci sia ancora nessun riscontro ufficiale, potrebbe concludersi con il prossimo 30 giugno il rapporto fra l’allenatore Cristian Cattardico e il Bragno.

Alcune indiscrezioni, circolate tramite i social e in particolare un messaggio postato dallo stesso allenatore nella mattinata di ieri, martedì 21 maggio, non lascia presagire buon esito per la trattativa in corso fra il mister e la società.