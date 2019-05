Acqui Terme. Un milione di euro per scovare canili e gattili irregolari. È lo stanziamento messo a disposizione dal Viminale per passare al setaccio le strutture nelle nove Regioni italiane con la maggiore concentrazione di ricoveri per amici a quattro zampe. In particolare, per il Piemonte arriveranno 98.089 euro (le strutture per cani e gatti sono 77). Le prefetture si coordineranno con gli enti locali (a partire dalla Regione): i fondi potranno essere investiti anche per assumere agenti della Polizia Locale a tempo determinato, per coprire le spese di lavoro straordinario degli agenti o per acquistare mezzi e attrezzature ad hoc.