Roccaverano domenica 2 giugno sagra del polentone non stop

Roccaverano. Ogni anno, la prima domenica di giugno, si rinnova un’antichissima tradizione che risale al XVII secolo ed il cui motivo d’origine si perde ormai nel tempo, richiamandosi, con ogni probabilità alla distribuzione di cibo fatta dai Signori dell’epoca in occasione di grandi carestie.

Il periodo non è casuale. Si aspetta la tarda primavera, in quanto l’altitudine (circa 800 m.s.l.m.) rende il clima più pungente che in altre località poste più a valle. Questa Sagra è chiamata Polentone e naturalmente trae il nome dall’enorme polenta che, cotta in un grande paiolo sulla Piazza di Roccaverano, viene distribuita a tutti i presenti.

Molte manifestazioni simili si hanno anche nelle località vicine, ed ognuna è caratterizzata da qualcosa di particolare.

La sagra del Polentone di Roccaverano è particolare per l’ambientazione: infatti la stupenda piazza sulla quale si affacciano i resti del Castello e della Torre medioevali è nota per essere una delle più belle ed armoniche Piazze del Piemonte, anche per la presenza imponente della bramantesca Chiesa Parrocchiale M. SS. Annunziata, di cui si è celebrato il 500° nel corso del 2009.

Ma la caratteristica principale di questa manifestazione è quella di accompagnare la polenta con la famosa Robiola di Roccaverano D.O.P., fiore all’occhiello di queste colline, insieme a gustosissima salsiccia, sugo di carne, il tutto innaffiato da buon vino locale. La novità è che i cuochi iniziano la cottura della polenta e delle pietanze fin dal mattino, per poi scodellare il tutto a partire da mezzogiorno, fino alla sera, per una edizione Non – Stop, e distribuire fino ad esaurimento.

Il polentone, che richiama ogni anno migliaia di persone, viene condotto dall’Associazione Pro Loco che provvede, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, anche all’organizzazione di manifestazioni collaterali, quali rappresentazioni focloristiche, balletti in costume medioevale e musicali, un ricco ed assortito Banco di beneficenza, tanti prodotti tipici da degustare ed acquistare nel Mercatino allestito nel parco del Castello. Ulteriori dettagli su L’Ancora nº 21 in edicola giovedì 30 maggio.