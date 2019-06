Acqui Terme. Venerdì 14 giugno in Piazza Bollente ad Acqui Terme a partire dalle ore 18,30 un doppio concerto per ricordare, ad un anno di distanza, la scomparsa di Valeria Aiachini, una donna di 47 anni che il giorno 5 giugno 2018 il cancro ha portato via per sempre.

Lo scopo della serata, oltre a ricordare Valeria e tutti coloro che sono mancati per questa terribile malattia, è quello di raccogliere fondi per la ricerca e investire, in questo modo, nel nostro futuro. L’incasso delle offerte verrà devoluto direttamente all’Associazione AIRC sezione Piemonte di Candiolo.

Il Concerto Memorial Valeria avrà quindi inizio a partire dalle ore 18,30 con stand per la distribuzione di panini, farinata e birra. Ad aprire il concerto, alle ore 20,30 sarà la band Radioreset, un gruppo di musicisti provenienti dal Torinese, il cui cantante ha le sue origini proprio nella città termale. Il gruppo musicale proporrà un tributo alla band Negrita. Intorno alle ore 22,30 suonerà il gruppo Fandango che già in passato ha proposto la sua musica nella nostra cittadina. Questa prestigiosa band proporrà un tributo al noto cantautore italiano Luciano Ligabue.