Cia: entusiasmo per Protopapa all’Agricoltura in Piemonte

Acqui Terme. La Cia di Alessandria esprime grande soddisfazione e fiducia per l’incarico affidato a Marco Protopapa, quale nuovo Assessore regionale all’Agricoltura. Stesso slancio anche per Vittoria Poggio, assessore con deleghe a Commercio, Cultura e Turismo.

Commenta il presidente provinciale Cia Gian Piero Ameglio: “Dopo anni in cui la nostra provincia non aveva rappresentanti in Giunta, Alessandria torna protagonista con due Assessori, cui auguriamo buon lavoro e ci rendiamo da subito disponibili per ogni azione di stimolo, sviluppo e supporto alle iniziative per il nostro territorio. In particolare, l’Assessorato guidato da un alessandrino ci dà aspettative favorevoli per il nostro comparto, anche in vista della programmazione del prossimo PSR”. Aggiunge il direttore Cia Carlo Ricagni: “Il Presidente e la composizione della Giunta rafforzeranno le province, riequilibrando la centralità dell’area metropolitana di Torino. Siamo certi che gli Assessori ed in particolare quello all’Agricoltura potranno dare slancio alle economie locali, anche quelle più marginali delle aree preappenniniche”.