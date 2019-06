Il 15 e il 16 giugno con il Ludobus Legnogiocando piazza Della Vittoria si è trasformata in una grande ludoteca

Cairo M.tte. Sabato 15 e domenica 16 giugno piazza Della Vittoria si è trasformata in una grande ludoteca. Tante postazioni di giochi in legno, con animatori, hanno allietato la giornata di tutti i bambini stimolandoli a giocare “come si faceva una volta”… Generalmente si fa l’errore di pensare che solamente i bambini si divertano con i giochi dei Ludobus Legnogiocando e che giocare sia una cosa da bambini. Forse sarebbe meglio dire che giocare è una cosa per bambini…di ogni età! Il Ludobus Legnogiocando è un furgone che porta in ogni luogo i giochi in legno della collezione Legnogiocando realizzata da Manuel Pucci.Dal 2003 il Ludobus Legnogiocando si reca dove vivono i cittadini (principalmente bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma anche adulti ed anziani) per stimolarli a giocare come si faceva “una volta” e per trasformare strade, piazze, lungomari, aree verdi e qualsiasi altro spazio in luoghi di gioco e divertimento.

Il Ludobus Legnogiocando è un’attività intelligente, culturalmente e socialmente utile, divertente, stimolante e che “non passa mai di moda”; lo testimoniano gli oltre 290 Comuni italiani, svizzeri, francesi e tedeschi in cui siamo intervenuti (tra Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli V. Giulia, Veneto, Trentino, Canton Ticino, Loira, Berlino-Brandeburgo) e continuiamo ad intervenire con la nostra “flotta” di Ludobus.

Gli interventi del Ludobus Legnogiocando possono essere richiesti da tutti: Amministrazioni Pubbliche, Associazioni, Pro Loco, Istituti Scolastici, Ditte, privati etc. etc.

Numero di Comuni raggiunti: 298

Numero di Stati raggiunti: 6