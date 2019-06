Concluse le prove scritte dell’Esame di Maturità

Proprio oggi si sono concluse le prove scritte dell’Esame di Stato, quel nuovo esame che ha svelato ai maturandi la sua forma con soli pochi mesi di anticipo.

Tutti i maturandi hanno dovuto affrontare, e stanno ancora affrontando, un esame basato su tre prove: il tema di italiano, la seconda prova riguardante le materie di indirizzo, il colloquio orale.

Sparita la terza prova scritta, il cosiddetto quizzone, e anche la tesina, una delle poche scappatoie per gli studenti durante la prova orale.

Ma i mutamenti non finiscono qua: anche le tipologie della prima prova sono diverse e la prova orale dedica spazio all’esperienza di alternanza scuola-lavoro dei ragazzi e prevede il sorteggio di una busta e una domanda di costituzione.

Proprio ieri, il 19 giugno, tutti gli studenti si sono dovuti recare negli uffici scolastici alle ore 8.30 per scegliere fra una delle tre tipologie proposte dalla nuova prima prova. Tempo a disposizione: 6 ore. Di seguito un breve sunto sulle tracce e sulle preferenze degli alunni:

• Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

A1 Giuseppe Ungaretti da “L’Allegria” in Il Porto Sepolto; (scelto dall’8,5% degli studenti)

A2 Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta; (la scelta dell’11% degli alunni)

• Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo

B1 Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà; (il preferito del 20,1% dei maturandi)

B2 Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza; (il più gettonato tra i ragazzi di tutti gli indirizzi, su base nazionale il 30,8% dei giovani ha scelto questa traccia)

B3 L’eredità del Novecento, partendo dall’introduzione di Corrado Stajano alla raccolta di saggi La cultura italiana del Novecento; (optato dall’8% degli studenti)

• Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

C1 Partendo da un testo di commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1982, argomentare sui valori dell’antimafia, traendo spunto dal testo, dalle vicende che narra e dalle proprie considerazioni personali; (scelto dall’8,5%)

C2 Tra sport e storia: una riflessione sul rapporto tra sport, storia e società partendo da un articolo sul ciclista Gino Bartali; (il preferito del 13,1%).

Anche la seconda prova, tenutasi oggi 20 giugno, ha subito delle modifiche. A partire dal 2019 in questa prova saranno presenti più di una materia di indirizzo (e non più una sola come prima). Tempo a disposizione: 6 ore. Ecco riportate alcune delle prove sostenute proprio oggi dai giovani maturandi: