Cairo Montenotte. “La manutenzione stradale è fra le priorità del Governo del cambiamento e in particolare del MoVimento 5 Stelle – dichiara il Gruppo pentastellato in Regione Liguria – Le strade della nostra regione da decenni versano in condizioni disastrose e finalmente arrivano azioni concrete ed efficienti per una maggiore fruibilità oltre che per una loro doverosa messa in sicurezza”.

“Ora, con il Piano ‘Basta Buche di Anas’, 76 nuovi bandi da 380 milioni, per il risanamento della pavimentazione stradale. Giunto alla VI tranche, il Piano ha consentito finora la nuova pavimentazione di circa 20.000 km di corsie stradali, per un valore superiore a 1,5 miliardi di euro, e con questa nuova tornata di bandi, sarà possibile risanare la pavimentazione e la segnaletica orizzontale con interventi su ulteriori 5.000 km sull’intero territorio nazionale, incluse anche le strade rientrate all’Anas dagli Enti locali nell’ultimo anno”, fanno sapere i consiglieri M5S regionali, che poi ricordano: “Alla Liguria saranno destinati ben 10 milioni!”.

“L’iter per l’affidamento è attivato mediante la procedura di Accordo Quadro, di durata quadriennale, che garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza. Gli appalti, da 5 milioni ciascuno, riguardano in particolare il risanamento della pavimentazione, compreso il rifacimento della segnaletica, e si aggiungono agli interventi già finanziati o in corso”.