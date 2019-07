Successo per il Valley’s Got Talent

Grande successo venerdì 28 giugno a Campo Ligure per la il Valley’s Got Talent -VGT (già Masone’s Got Talent), festival della gioventù solidale in Valle Stura.

Sul palco di Piazza Vittorio Emanuele II si sono alternati trenta giovani artisti e cinque ospiti d’eccezione: il tenore Davide Pastorino, Mike FC Ferroni e I Demueluin, I Cugini della Corte e Christopher Castellini – Illusionista della Mente. Durante la serata i tre sindaci hanno premiato i rispettivi talenti sportivi valligiani: Simona Camera per il Comune di Campo Ligure, la società sportiva Erika Pattinaggio per il Comune di Masone ed Alina Oliveri per il Comune di Rossiglione; il premio del sociale è andato al campese Andrea Leoncini.

L’incasso di euro 770,21 ottenuto durante l’evento è stato recapitato il giorno seguente al Sermig – Arsenale della Pace – dove il VGT ha ricevuto l’importante riconoscimento di punto di pace nel mondo.