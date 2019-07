Ritorna a Sassello, “Il Borgo in Festa”, il 6 e il 7 luglio

Sassello. Sabato 6 e domenica 7 luglio si svolgerà a Sassello la terza edizione del “Borgo in Festa” (con l’edizione numero zero sarebbe il quarto anno). Si tratta di un modo per far scoprire i pregi culturali e gastronomici non solo di Sassello, ma di tutta l’Italia e raccontare le storie delle persone che stanno dietro ai prodotti dell’artigianato e dell’agroalimentare.

Nella splendida cornice di piazza San Rocco a Sassello, primo Comune ad essere insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e al centro del Beigua Unesco Global Geopark, si incontreranno per due giorni artigiani del cibo e dei mestieri, locali e nazionali. Saranno circa quaranta le aziende espositrici che faranno assaggiare e venderanno piccole produzioni di nicchia del territorio di appartenenza: dagli autoctoni salami, amaretti, miele e birra a quelli regionali come pesto ligure e farinata, dai vini friulani alla piadina alla crescia di Urbino, dalle nocciole in guscio piemontesi, alle spezie e alle acciughe, dai prodotti con il latte d’asina al panino con il lampredotto della Toscana.

Un modo per valorizzare la filiera corta, l’artigianato di qualità, a tutti i livelli.

Programma