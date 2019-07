Ovada. Scade lunedì 15 luglio il bando 6.1.1 del Psr della Regione Piemonte, dedicato all’insediamento di giovani agricoltori.

Infatti in provincia di Alessandria sono numerose le domande depositate anche presso la Confederazione italiana agricoltori (sede in Ovada via mons. Cavanna, prima dell’ufficio postale) per ottenere i finanziamenti previsti. Il trend numerico si allinea ai livelli nazionali.