Santo Stefano Belbo: nuovo progetto di comunicazione per il Comune

Santo Stefano Belbo. L’Amministrazione comunale di Santo Stefano Belbo ha definito con il Consiglio comunale del 14 giugno scorso, quando si è preso atto della nuova e importante carica assunta in Regione Piemonte dal sindaco Luigi Icardi quale consigliere e assessore alla Sanità e, quindi, della sua conseguente incompatibilità con l’incarico comunale. Tutte le sue competenze sono passate a Laura Capra, che reggerà come vicesindaco vicario l’Amministrazione comunale fino alla prossima tornata elettorale.

L’avvocato santostefanese, che ricopre anche la carica di presidente del locale Lions club, ha affrontato subito l’importante e non programmato impegno: «È per me un grande onore e sento profondamente la responsabilità di guidare il nostro Comune verso la prossima tornata elettorale utile. Il lavoro della nostra squadra prosegue nel segno della continuità e porteremo a termine quanto già iniziato insieme al nostro sindaco Luigi Icardi. Gli impegni sono tanti e gli obiettivi ambiziosi, ma la voglia di raggiungerli e l’impegno di fare le cose di certo non ci mancano».

Tra le prime decisioni quella di potenziare la comunicazione istituzionale del Comune di Santo Stefano Belbo, allestendo un servizio che opera attraverso una struttura diversificata e completa, per rivolgere un’informazione continuamente aggiornata verso i cittadini, gli operatori, le aziende, le associazioni, i turisti e i fruitori dei tanti eventi che si svolgono sul territorio. Una comunicazione che verrà rivolta sotto diverse forme e che prevede, tra i diversi strumenti utilizzati dal nuovo ufficio stampa, l’invio dinewsletter: un veicolo digitale che consente di ottimizzare le risorse e che potrà essere ricevuto da tutti coloro che segnaleranno il proprio indirizzo e-mail agli uffici comunali o in occasione dei diversi appuntamenti che il Comune svolge nel corso dell’anno, anche in collaborazione con le numerose associazioni che operano sul territorio.

Prima importante azione di comunicazione sarà la conferenza stampa in programma venerdì 12 luglio, alle 18.30, nel piazzale della chiesetta della Madonna della Neve di Moncucco: si terrà la presentazione del ricco cartellone di eventi dell’estate santostefanese.