Santo Stefano Belbo, Gabriele Mamone assessore in sostituzione di Lugi Icardi

Santo Stefano Belbo. Gabriele Mamone, 28 anni, è il nuovo assessore del Comune di Santo Stefano Belbo. La nomina è stata formalizzata in settimana e voluta dal vicesindaco vicario Laura Capra per sostituire l’ex sindaco Luigi Icardi in seguito alla carica assunta in Regione Piemonte quale consigliere e assessore alla Sanità e, quindi, della sua conseguente incompatibilità con l’incarico comunale.

Mamone, che è consigliere comunale di maggioranza, ha assunto le deleghe a Protezione civile, rifiuti e politiche ambientali. Oltre a Gabriele Mamone e a Laura Capra, che ha tenuto per sé le deleghe a Cultura, turismo, manifestazioni, attività produttive e commercio, rapporti con le imprese e servizi sociali, fanno parte della Giunta comunale altri tre assessori: Giovanni Colla (Edilizia privata e polizia locale), Cristiano Amerio (Lavori pubblici, manutenzioni, gestione beni demaniali e patrimoniali, urbanistica) e Maurizio Barbero (Istruzione, personale e programmazione finanziaria). Completano la maggioranza, ognuno con un proprio incarico, Roberto Berutti (Sanità), Gianni Revello (Sport), Francesco Bocchino (Agricoltura e politiche giovanili), Cristian Giachino (rapporti con la frazione di Valdivilla).