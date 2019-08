Inviato da Cairo Medievale…un po’ di storia…

Cairo Montenotte. Negli anni 80 – giovane ingegnere di belle speranze – ero solito partire nel mese di luglio con la famiglia da Cairo Montenotte (SV) per andare in villeggiatura a Cesenatico, e lì trovavo invitanti manifesti riportanti le “Feste Medievali” in programmazione a Brisighella, sulle alture romagnole di Faenza .





















Una sera la curiosità ci spinse ad accettare l’invito e ci ritrovammo indietro nel tempo, con davanti uno spettacolo da fiaba: nella spianata della Rocca un centinaio di persone si beavano la “cena dei Patrizi”: in costume da nobili, cavalieri con dame e tutti seduti a tavola al lume delle fiaccole… numerosi fuochi ai bordi in cui rosolavano spiedi con porcellini, tacchini e volatili …saltimbanchi e giullari, trampolieri, nani, cornamuse e tamburi, banditore che declamava versi del Boccaccio o di Dante, a beneficio e stupore degli ospiti, … abbiamo visto transitare e servire grandi vassoi con abbondanti ben di Dio: maialini e tacchini interi,botticelle e brocche di vino, ancelle con acqua e petali di rosa per sciacquare le mani, falconiere con falchi e civette , cavalli ..….

Ma tutto il borgo di Brisighella era coinvolto nella festa…. con le taverne e spettacoli di strada incredibili: ricordo di aver visto addirittura alcuni elefanti esibirsi con tranquillità in mezzo alla folla, ed anche un gigantesco orso che tirava di box con i passanti che lo sfidavano….

Tutti i locali a cominciare dal notissimo GIGIOLeE’ esponevano cartelli “Rallegrati Frate Corpo – Purchè NON vinca Quaresima” …proponendo accurate pietanze fedeli rivisitazioni di abitudini alimentari e liturgie gastronomiche in età medievale tratte fedelmente da antichi testi.

Davvero un’atmosfera da Medioevo che il tempo ha vestito di leggenda, ma che fa ancora parte di noi. …

Tutto ciò mi aveva favorevolmente colpito per l’atmosfera ed anche per l’audacia temeraria degli organizzatori e mi aveva spinto a conoscere e a complimentarmi con qualcuno degli organizzatori tra i quali Tarcisio Raccagni (Gigiolè) ed un giovane professore Andrea Vitali.

Era l’inverno 1991/92 quando l’allora Sindaco di Cairo Montenotte avv. Piero Castagneto con gli assessori Ezio Fossati ed Arturo Ivaldi decisero di abbandonare le serate danzanti e festaiole dell’Agosto Cairese ( così si chiamava) e pensarono di organizzare una manifestazione innovativa e diversa per valorizzare la città e le sue frazioni, che tenesse in debito conto la storia della Città e del territorio.

L’ illustrazione di quanto avevo visto a Brisighella piacque alla Proloco ed a tutti gli organizzatori per la novità assoluta in zona; in varie e numerose riunioni in comune –nell’inverno 91/92- con gli assessori Fossati e Ivaldi fu messa a punto l’organizzazione della festa, con l’idea vincente di coinvolgere le varie associazioni di volontariato (una decina) nelle bancarelle che offrivano piatti con i loro prodotti e con la Cena Medievale in piazza Savonarola curata dal prof . Paolo Aldo Rossi e dalla prof.ssa Ida Livigni dell’Università di Genova (con i suoi servizi di credenza).

Il prof. Andrea Vitali curò la regia e la scenografia portando gli spettacoli della eterna lotta tra il bene ed il male sui trampoli, con fumogeni e fuochi d’artificio tra la gente.

Alla organizzazione di dettaglio fu chiamata a collaborare anche l’allora soc. Multiservice che allora si occupava anche di pubblicità ed organizzazione eventi, grazie al lavoro di Graziella Isnardi, Giancarlo Callegaro e Marco Baudazzi

Furono stampati 50.000 depliants in varie lingue che furono distribuiti lungo tutto l’arco della costa ligure da Alassio a Genova e nel basso Piemonte (Ceva/Acqui/ Alba/Cortemilia) ed arrivarono i turisti numerosi e favorevolmente colpiti dalla novità della festa..

A corredo della festa si ricercarono persone esperte in antichi mestieri artigianali, che con le loro esposizioni fecero retrocedere nel medioevo piazza Stallani ed il centro storico con la fabbricazione delle maschere di pelle, la lavorazione della ceramica, la bancarella dei produttori del miele con le api dentro il loro favo, lavori e giocattoli in legno.

Numerose cartomanti arrivate dal Piemonte e dalla Lombardia, ebbero un grande successo mentre – sedute ai loro suggestivi e fumosi tavolini – svelavano ai clienti festaioli con i Tarocchi gli arcani misteri del loro destino.

La Cena Medievale ebbe un notevole successo grazie anche alla regia del compianto chef Giacomo Zola del famoso ristorante Cacciatori di Denice (AT).

Vi parteciparono circa 80 persone entusiaste, tutte dotate di tuniche colorate con stampato il Sator, ma negli anni seguenti non fu più ripetuta in quanto venne a torto recepita come “elitaria” e poco consona ad una città allora alle prese con le prime difficoltà occupazionali.

La serata del 10 agosto è da sempre dedicata ai fuochi d’artificio, per i quali arrivò a Cairo anche Giuliano Sardella, più volte campione del mondo che diede inizio a spettacoli pirotecnici innovativi e di elevatissima qualità, mai visti dalle ns. parti. Sono divenuti nel tempo i fuochi più attesi e seguiti in Liguria e Basso Piemonte.

Dal 1992 si sono succedute varie amministrazioni alla guida della Città, e tutte hanno appoggiato tramite la Proloco (guidata da Massimo Fracchia) la manifestazione: oggi siamo alla XXIV edizione di Cairo Medievale !

Se “Cairo Medievale” non è ancora stata sostituita ma è viva ed attuale vuole dire che l’idea iniziale, proveniente dalla romagnola Brisighella, è ancora attuale, utile e necessaria alla Città, alla Proloco ed alle sue molteplici associazioni di volontariato, cuore pulsante delle svariate attività benefiche che si svolgono sul territorio.



Giancarlo Callegaro /Cairo Montenotte 2015