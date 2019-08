Cortemilia, prosegue la 65ª Sagra della Nocciola

Cortemilia. La favolosa Sagra della Nocciola di Cortemilia, giunta quest’anno alla sua 65ª edizione sta richiamando nella capitale della Tonda Gentile di Langa migliaia di persone, soprattutto stranieri: tedeschi, olandesi, svizzeri, francesi. Iniziata venerdì 16 agosto proseguirà sino a domenica 25 agosto.

Inoltre, tutte le sere, dalle 19.30, (sabato e domenica anche alle 12.30), presso il chiostro del convento francescano, apertura dello stand gastronomico a cura della Pro Loco.

Programma di questi 2 ultimi giorni di sagra: Sabato 24, profumi di nocciola. Dalle nove del mattino, per tutta la giornata, nei Borghi di San Michele e di San Pantaleo si svolge la 21a Fiera Regionale del dolce alla Nocciola IGP, dei vini e dei prodotti tipici di Langa. Nell’arco dell’intera giornata, il centro storico di Cortemilia ospita produttori dal Piemonte e da altre regioni d’Italia. Da mattina a sera, per le vie del centro storico, giochi per grandi e piccini. Alle 12.30, al convento francescano apre lo stand gastronomico. Dalle 14 alle 16, si svolge la consegna dei dolci partecipanti al concorso pasticceri allo sbaraglio. Spazio cultura: alle 18.30, alla Cascina di Monteoliveto viene presentato il progetto Educulturiamoci. Segue lo spettacolo teatrale Condivisioni, con la partecipazione straordinaria dell’attore Paolo Tibaldi.Serata musicale: alle 19.30, nel chiostro del convento francescano apre lo stand gastronomico. Alle 21.30 si tiene il passaggio del testimone dalla leva 2000 alla leva 2001. A partire dalle 22.30, dj contest con Baia Blanca.

Domenica 25, profumi di nocciola. A partire dalle nove del mattino riaprono i banchi della 21ª Fiera Regionale del dolce alla Nocciola IGP, del vino di Langa e dei prodotti tipici. Alle 10, nel convento di San Francesco, avviene la consegna del Premio Fautor Langae, a cura della Confraternita della Nocciola e, in collaborazione con Nocciole Marchisio di Cortemilia, l’assegnazione del 18º premio Novi qualità. Dalle 10.30, in piazza Savona, per tutta la giornata si esibisce Barba Brisiu, l’intagliatore del legno. Alle 12.30, sempre presso il chiostro del convento francescano, apre lo stand gastronomico.

A partire dalle 15, nei Borghi di San Michele e di San Pantaleo si tiene la Festa del folklore piemontese, con musica tradizionale per le vie del centro storico. Alle 18, presso il convento francescano, aperitivo con il Dolcetto dei Terrazzamenti (Presidio Slow Food), mentre alle 19.30 apre lo stand gastronomico. Alle 22, la premiazione del Concorso Pasticceri allo sbaraglio e Una cartolina da Cortemilia. Spettacolo di cabaret. Alle 22.30, direttamente da Zelig e Belli Dentro, arriverà il comico Leonardo Manera a chiudere la 65ª Sagra della Nocciola di Cortemilia.

Durante tutta la sagra Light & Sound a cura di ArtStudioLetizia. Nel centro storico di Cortemilia, installazioni scenografiche, proiezioni laser, spettacoli multimediali. Un caleidoscopio di luci e suoni per entrare in un sogno a occhi aperti.

Cortemilia in mostra. Itinerario culturale con punti espositivi situati all’interno di antiche vetrine lungo le vie principali del centro storico, in palazzi antichi e nella splendida cornice delle chiese romaniche. Un museo diffuso dove s’intrecciano mostre di storia, tradizioni, progetti naturalistici ed esposizioni d’arte contemporanea con grandi nomi nazionali e internazionali.

Diretta radio. Radio Vallebelbo, emittente ufficiale della 65ª Sagra della Nocciola di Cortemilia, trasmetterà dalla propria postazione mobile.

Ulteriori dettagli su L’Ancora nº 30 in edicola da giovedì 22 agosto.

G.S.