San Giorgio Scarampi, 18ª Rassegna del bovino castrato piemontese

San Giorgio Scarampi. Domenica 25 agosto, si svolgerà la 18ª rassegna del bovino castrato piemontese, fiera regionale da 9 anni e con il patrocinio del Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestasli) e della Regione Piemonte.

Il programma prevede: ore 7 inizio affluenza del bestiame, esaminazione dei capi da parte della commissione, disposizione bancarelle prodotti tipici e non; alle ore 9.30, inizio stima peso del bue; alle ore 12.30, pranzo in loco a cura del catering “Cantamessa”, in alternativa in paese al ristorante “A testa in giù”, al Circolo “La torre” o in regione Gallesi all’agritursmo “Cà Fredu”. Alle ore 17, intervento delle autorità e premiazione dei capi. Durante la giornata Telecupole registrerà una puntata di “Scacciapensieri” con Pino Milenr. Durante l’intera giornata sarà attivo il servizio bar.

Ulteriori dettagli su L’Ancora nº 30 in edicola da giovedì 22 agosto.

G.S.