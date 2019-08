Si presenta la rassegna teatrale culturale Bistagno in Palcoscenico 2019-2020

Bistagno. Martedì 27 agosto, alle ore 18, presso Camelot Territorio in Tondo Concept Store (corso Dante 11, Acqui Terme), sarà presentata la Stagione Teatrale Bistagno in Palcoscenico 2019/2020.

Quizzy Teatro, Associazione Culturale Stella Nova, Soms. Bistagno, con il sostegno di Fondazione Piemonte dal Vivo e con il patrocinio del Comune di Bistagno, propongono per il quarto anno consecutivo una rassegna teatrale e culturale di successo, ricca di importanti eventi. In questi anni Bistagno in Palcoscenico ha saputo rispondere alle esigenze del territorio con stimoli artistici innovativi, si è affermato come centrale e significativo momento culturale del panorama acquese e, in relazione alle osservazioni e richieste emerse attraverso il dialogo con gli spettatori, è riuscito a soddisfare pienamente i gusti del pubblico, riscuotendo sempre più consensi e aumentando esponenzialmente il numero di abbonati.

Ulteriori dettagli e particolari su L’Ancora nº 31 in edicola giovedì 29 agosto.

G.S.