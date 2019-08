Acqui Terme. Domenica 1 settembre dalle 10 alle 20 in piazza Matteotti si svolgerà la “Coppa Piemonte Liguria” di Federfiori 2019. La Coppa Federfiori non è solo una gara tra fioristi di diverse regioni ma è anche occasione per divulgare e far conoscere ai professionisti del settore e al grande pubblico le nuove tendenze ed i gusti più attuali.

La manifestazione, dedicata alle composizioni floreali, intende accrescere la cultura del fiore e del verde, valorizzare e promuovere la professionalità dei fioristi, e dimostrare al grande pubblico, che anche l’arte di disporre i fiori è una componente irrinunciabile per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente in cui viviamo.

La competizione, valida per le selezioni di Coppa Italia, si svolgerà su 4 prove, di cui la prima sarà il “Bouquet sposa”, mentre le altre tre saranno con tema a sorpresa.