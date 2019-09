Sassello, presentato dalla CIA – Agricoltori italiani: il progetto “Il Paese che vogliamo”

Sassello. La Cia di Alessandria ha avviato il roadshow di Cia-Agricoltori Italiani per presentare, attraverso un viaggio in tappe nelle aree interne, il progetto di riforma, “Il Paese che vogliamo”, in cinque mosse.

Lunedì 2 settembre a Sassello Cia di Alessandria, in quanto capofila del progetto, ha organizzato un incontro interregionale. Il percorso proseguirà a Benevento, Castelsantangelo sul Nera e nei luoghi colpiti dal sisma in Abruzzo. L’iniziativa, lanciata da Cia nell’ultima assemblea nazionale, richiama l’attenzione sulle azioni ritenute non più rinviabili e necessarie all’Italia: interventi di manutenzione delle infrastrutture, politiche di governo del territorio, sviluppo di filiere, nuovi sistemi di gestione della fauna selvatica, coesione istituzioni – enti locali per il rilancio delle aree interne in Europa. E a Sassello è stato il presidente nazionale Dino Scanavino a trarre le conclusioni.

L’incontro interregionale – Liguria e Piemonte si è sviluppato in due momenti:

All’Istituto Comprensivo di Sassello dalle ore 9.30, i lavori. Con 5 tavoli tematici dedicati ai 5 asset de “Il Paese che Vogliamo”: infrastrutture, governo del territorio, filiere a vocazione territoriale, sistemi di gestione della fauna selvatica, enti locali e politiche europee. Ai tavoli con Cia, rappresentanti nazionali e locali di enti e istituzioni, oltre a tecnici ed esperti dei vari settori dell’economia e della società che interagiscono con il territorio.

Al Cinema Teatro Parrocchiale: dalle ore 14.30 con la presentazione del progetto “Il Paese che vogliamo”. Quindi la presentazione dei principali risultati elaborati dai tavoli tematici. A fungere da moderatore il giornalista Ottavio Traverso. Sono intervenuti Daniele Buschiazzo sindaco di Sassello; Sonia Viale vicepresidente Regione Liguria e assessore alla Sanità Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione; Stefano Mai assessore Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell’entroterra, Escursionismo e Tempo libero della Regione Liguria; Marco Protopapa assessore Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca della Regione Piemonte; ore 20, conclusioni Dino Scanavino presidente nazionale Cia – Agricoltori Italiani. G.S.

