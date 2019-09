Bergolo: Gabriella Piccatto vince il 26º concorso nazionale d’Arte

Bergolo. La Giuria del 26º Concorso Nazionale d’Arte anno scolastico 2018/2019 patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione e riservato a studenti in corso o ex-studenti che siano regolarmente iscritti o che abbiano frequentato le sezioni di scultura, ceramica, mosaico e design in Scuole e Istituti di formazione artistica, si è riunita il 19 luglio a Bergolo per l’assegnazione dei vincitori del premio.

Tenendo conto degli intenti che si prefigge il premio, ovvero di sensibilizzare e sollecitare l’attenzione dei giovani sui temi della natura, dell’ambiente e del mondo che cambia; all’unanimità assegna il premio all’artista Gabriella Piccatto residente a Neive, già iscritta all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, con l’opera dal titolo: “Donne di Langa” con la seguente motivazione:

«Gabriella Piccatto artista poliedrica, dalla pennellato raffinata e maestra nella tecnica ad acquerello, i cui lavori risultano intrisi di supremo lirismo. Il trittico premiato “Donne di Langa” è un omaggio all’approfondito lavoro di ricerca iconografica che l’artista ha svolto su figure femminili che hanno vissuto in Langa un dopo guerra di ricostruzione, ponendo le fondamenta della realtà odierna e le basi per il futuro».

Il premio consistente in 500 euro più targa con nocciola d’argento e pergamena e verrà consegnato domenica 8 settembre in Bergolo presso il Teatro della Pietra alle ore 11.