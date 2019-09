Il maestro Beppe Ricci espone a Firenze

Acqui Terme. Dall’8 al 18 settembre si svolgerà la rassegna internazionale “Stoccolma 2019” a Firenze in Via del Porcellana n. 32 r. L’inaugurazione avverrà domenica 8 settembre alle ore 12 alla presenza di critici e cultori d’arte. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19. L’evento è indetto dall’Accademia Culturale il Marzocco. Tra gli artisti spicca il maestro Giuseppe Ricci, rappresentante della regione Piemonte, che per l’occasione ha presentato un olio “Tramonto sul mare” e “Genova porta soprana e casa di Colombo”.

Maggiori particolari su L’Ancora n.32/2019