Calcio Coppa Liguria : pari tra Olimpia Carcarese e Aurora Cairo

Olimpia Carcarese 1 – Aurora Calcio 1

Esordio interno stagionale per i ragazzi di mister Alloisio che ottengono il quarto punto nel girone di Coppa grazie all’1-1 contro l’Aurora di mister Adami che centra invece il terzo pareggio consecutivo nelle tre gare sino ad ora disputate.

Prima parte di gara molto combattuta che non porta però a nessuna rete; nella ripresa al 60° arriva il vantaggio da parte dell’Olimpia con un pregevole e calibrato pallonetto di Canaparo 1-0, l’Aurora tenta un’immediata reazione che non dà i suoi frutti nel breve periodo, ma in zona Cesarini all’88° trova l’1-1 con fallo di mano da parte di Mazza che provoca il calcio di rigore, con relativa espulsione del giocatore locale; dal dischetto Rebella segna e impatta la gara.

E.M.